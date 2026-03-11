Fußball

Lange Karriere mit nur vier Vereinen: Ex-ÖFB-Teamspieler hört auf

Der 33-jährige Florian Kainz hat nach zehn Jahren in Deutschland genug: Der Steirer, der von Rapid in die Bundesliga wechselte, beendet bei Köln seine Karriere.
Alexander Huber
11.03.2026, 19:54

Florian Kainz als Meister der 2. Liga mit Köln

Nur vier Vereine beschäftigten Florian Kainz, der damit wesentlich seltener wechselte als die meisten seiner Kollegen.

Im Sommer folgt beim früheren Mittelfeldspieler von Sturm, Rapid und Bremen in Köln das Karriereende, wie der 33-jährige 28-fache Teamspieler bekannt gab. 

Rapids Hoff Thorup muss wochenlang auf Offensivspieler verzichten

Kainz spielt seit 2019 für die Kölner und absolvierte 202 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm 69 Scorerpunkte.

„Es war eine unglaubliche Reise. Nach 25 Jahren Fußball sage ich im Sommer ‚Servus‘. Vielen Dank für alles“, erklärte Kainz.

„Und eins ist klar, ich möchte meinen Weg beim FC in der Bundesliga beenden. Dafür werde ich bis zum letzten Tag alles geben – das wäre für mich das schönste Geschenk zum Abschied.“

Florian Kainz: "Es war eine neue Erfahrung für mich"

Nachdem Kainz 2014 um nur 350.000 Euro aus Graz zu Rapid kam, folgte 2016 mit dem Transfer zu Werder um 3,5 Millionen die höchste Ablöse in der Karriere des Steirers.

Köln zahlte dann drei Millionen, beim FC wurde Kainz auch zum Kapitän.

