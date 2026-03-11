Lange Karriere mit nur vier Vereinen: Ex-ÖFB-Teamspieler hört auf

Nur vier Vereine beschäftigten Florian Kainz, der damit wesentlich seltener wechselte als die meisten seiner Kollegen. Im Sommer folgt beim früheren Mittelfeldspieler von Sturm, Rapid und Bremen in Köln das Karriereende, wie der 33-jährige 28-fache Teamspieler bekannt gab.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/INA FASSBENDER

Kainz spielt seit 2019 für die Kölner und absolvierte 202 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm 69 Scorerpunkte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Agentur Diener/DIENER / Philipp Schalber

„Es war eine unglaubliche Reise. Nach 25 Jahren Fußball sage ich im Sommer ‚Servus‘. Vielen Dank für alles“, erklärte Kainz. „Und eins ist klar, ich möchte meinen Weg beim FC in der Bundesliga beenden. Dafür werde ich bis zum letzten Tag alles geben – das wäre für mich das schönste Geschenk zum Abschied.“