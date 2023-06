FIFA machte falsche Angaben zur CO2-Neutralität von Katar-WM

Nach Beschwerden aus fünf europäischen Ländern hat die Schweizerische Lauterkeitskommission (SLK) die FIFA in Bezug auf Angaben zur Fußball-WM 2022 in Katar abgemahnt. Der in der Schweiz ansässige Weltverband habe bei der Kommunikation zur Klimaneutralität der WM die Regeln gegen unlauteren Wettbewerb verletzt, urteilte die Institution. In der Begründung hieß es, dass ein strenger Maßstab bei Behauptungen zum Umweltschutz gelte. Die FIFA sei diesem nicht gerecht geworden.

Die FIFA habe in der Kommunikation "teilweise absolute Aussagen verwendet und so den falschen und irreführenden Eindruck erweckt, die Fußball-Weltmeisterschaft sei bereits vor und während dem Turnier klima- bzw. CO2-neutral", teilte die Lauterkeitskommission mit. Sie kam zu dem Schluss, es dürfe nicht behauptet werden, "Nachhaltigkeitsziele seien erreicht worden, solange keine definitiven und allgemein akzeptierten Methoden zur Messung der Nachhaltigkeit oder zur Sicherung ihrer Durchführung vorliegen".

