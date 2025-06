Borussia Dortmund hat bei der Fußball-Klub-WM den ersten Sieg angeschrieben. Der deutsche Bundesligist setzte sich am Samstag in Cincinnati gegen die Mamelodi Sundowns nach einer durchwachsenen Vorstellung 4:3 durch. Marcel Sabitzer war beim BVB ab der 63. Minute dabei.

Dortmund baute den Vorsprung nach einem Eigentor von Khuliso Mudau nach einer Stunde sogar auf 4:1 aus. Der beim torlosen Remis gegen Fluminense noch in der Startelf gestandene Sabitzer kam ins Spiel. Dortmund ließ die Zügel schleifen - und sollte in einem von vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägten Spiel noch um den sicher geglaubten Dreier bangen. Iqraam Rayners (62.) und Lebo Mothiba (90.) verkürzten für das Team aus Pretoria.

Die Sundowns, Südafrikas Serienmeister, überraschten den BVB zunächst bei deutlich über 30 Grad Celsius um 12.00 Uhr Ortszeit. Der Brasilianer Lucas Ribeiro (11.) setzte gegen unsortierte Dortmunder an der Mittellinie zum Solo an und war nicht zu stoppen. Mamelodis Nationalkeeper Ronwen Williams bescherte der Borussia aber den raschen Ausgleich, Felix Nmecha (16.) war nach einem Patzer des Schlussmanns zur Stelle. Nach Toren von Serhou Guirassy (34.) und dem erstmals von Beginn an spielenden Neuzugang Jobe Bellingham (45.) kurz vor dem Pausenpfiff schien die Partie klar für den Favoriten zu laufen.

Nach vier Punkten aus zwei Spielen spielt Dortmund zum Abschluss der Gruppenphase am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Ulsan. Die Südkoreaner sind nach einem 2:4 gegen Fluminense (4) trotz 2:1-Pausenführung bereits ausgeschieden. Im Achtelfinale winkt für die Gruppenaufsteiger ein Duell mit Inter Mailand.

Inter siegte spät

Die Italiener rannen in Gruppe E gegen Urawa lange einem Rückstand hinterher. Ryoma Watanabe brachte die Japaner in Seattle in Führung, nachdem die Mailänder defensiv nachlässig agiert hatten. Die "Reds" verteidigten den Vorsprung geschickt, ein Lattenkopfball von Lautaro Martinez war bis zur Pause die beste aber auch einzige Ausgleichschance. Nach Seitenwechsel legte Inter aber nach. Martinez traf schließlich per Traumtor zum Ausgleich (78.). Der argentinische Torjäger übernahm einen Eckball verkehrt zum Tor stehend volley.