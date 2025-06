Bayern ringt Boca bei Klub-WM nieder: "Mehr Feuer, mehr Provokation"

Die Münchner hatten zum Auftakt Auckland City mit 10:0 aus dem Stadion geschossen. In ihrem letzten Vorrundenspiel am Dienstag geht es gegen den Tabellenzweiten Benfica Lissabon (4 Punkte) nur noch um Platz eins in Gruppe C. In Pool B feierte Esperance Tunis einen 1:0-Sieg über Los Angeles FC. Für die Amerikaner ist das Turnier damit nach dem letzten Gruppenspiel gegen Flamengo am Mittwoch zu Ende.