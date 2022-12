DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte schon kurz nach dem Vorrunden-Aus der Mannschaft bestritten, dass die Debatte um die Binde eine Ursache war. "Aber glauben Sie wirklich, dass nach drei Spielen, die auf dem Platz stattgefunden haben, dass diese "One Love"-Binde eine so große Rolle gespielt hat", sagte Bierhoff in der ARD. Das Thema werde in der sportlichen Analyse des Scheiterns keine Rolle spielen, auch wenn "die Sache nicht so gelaufen ist".