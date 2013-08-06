08/06/2013
Fenerbahce - Salzburg
TURKEY SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICATION
CHAMPIONS LEAGUE 3. QUALIFIKATIONSRUNDE: FENERBAHC
TURKEY SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICATION
TURKEY SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICATION
TURKEY SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICATION
TURKEY SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICATION
TURKEY SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICATION
Dirk Kuyt, Kevin Kampl
TURKEY SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICATION
TURKEY SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICATION