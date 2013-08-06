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epa03815027 Salzburg's Jonathan Soriano (L) scores the opening goal against Fenerbahce during their UEFA Champions League third qualifying round second leg soccer match at Sukru Saracoglu Stadium in Istanbul, Turkey, 06 August 2013. EPA/TOLGA BOZOGLU

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Bilder
08/06/2013

Fenerbahce - Salzburg

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TURKEY SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICATION

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CHAMPIONS LEAGUE 3. QUALIFIKATIONSRUNDE: FENERBAHC

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Dirk Kuyt, Kevin Kampl

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| Stand: 08/06/2013, 21:01