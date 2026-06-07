Mönchhof gewinnt überraschend Dreikampf um Meistertitel

Es hätte das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der 1. Klasse Nord werden sollen. Der USC Wallern empfing am Samstag als Tabellenführer die zweitplatzierten Purbacher – der Meisterpokal stand schon für den Sieger der Partie bereit, doch am Ende des Spiels gab es keinen. Während die Top-Partie mit 0:0 endete, dominierte Herbstmeister FC Mönchhof Podersdorf im Parallelspiel und schaffte damit am letzten Spieltag den Sprung von Rang drei zum sechsten Meistertitel der Vereinsgeschichte .

Die Mönchhofer werden damit in 2026/27 in der 2. Liga Nord kicken, ebenso der USC Wallern, dem das Unentschieden für den zweiten Tabellenrang und damit den Aufstieg reicht. Auch der Abstiegskampf wurde erst in der letzten Runde entschieden. Getroffen hat es den SC Apetlon, der als schlechtestes Team der Saison in die 2. Klasse absteigen muss, sofern diese noch bestehen bleibt und die geplante Ligareform, 1. und 2. Klasse zusammenzulegen, nicht vor Saisonbeginn umgesetzt wird.

