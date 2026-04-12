Favoritenschreck FavAC hat wieder zugeschlagen
Von Fabio Tartarotti
Der Angstgegner der Top-Teams in der Regionalliga Ost hat wieder zugeschlagen. Nachdem der Favoritner Athletikclub am Ostermontag Titelverteidiger Donaufeld überraschend mit 2:0 bezwang, war am Freitag der SV Horn dran. Zu Gast beim einzigen RLO-Klub der eine 2. Bundesliga-Lizenz erhalten hat, gewannen die Favoritner erneut unerwartet. So konnte der FavAC in einer Kalenderwoche gleich sechs wichtige Punkte im Abstiegskampf holen und steht plötzlich punktgleich mit dem Wiener Sport-Club auf Rang 14 der Tabelle. "Jetzt gilt es genau so weiterzumachen und den Fokus direkt wieder auf das nächste Spiel zu legen", meinte FavAC-Trainer Herbert Gager nach Spielende.
Das nächste Spiel des FavAC bringt eine besondere Brisanz mit sich. Am kommenden Freitag wird im Zuge des Favoritner Bezirksderbys der Lokalrivale und Tabellenschlusslicht TWL Elektra am FavAC-Platz gastieren. Für den FavAC wird es in der kommenden Runde also nicht nur ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt geben, sondern auch die Vormachtstellung im zehnten Wiener Gemeindebezirk wird auf dem Spiel stehen.
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