London feiert Glasner: „Den Fans einen Moment fürs Leben gegeben“

Der Österreicher hofft auf eine weitere Europa-League-Reise wie einst mit Eintracht Frankfurt. Nach dem vereinshistorischen Triumph im FA-Cup über Manchester City mit Star-Coach Pep Guardiola blickte der 50-jährige Innviertler schon voraus auf die kommende Saison. „Nächstes Jahr werden wir ein neues Kapitel aufschlagen, indem wir zum ersten Mal in der Europa League spielen“, sagte Glasner.

Am Montag wird Südlondon Kopf stehen, wenn Crystal Palace den Gewinn des FA-Cup ausgelassen feiern wird. Mittendrinnen: Oliver Glasner .

Glasner, der 2022 mit Frankfurt nach einem schwachen Saisonstart ebenso überraschend die Europa League gewonnen hatte, tat auch einen Blick zurück. „Man kann sehen, was man bekommt, wenn ein Klub geduldig ist. Wir haben einen wirklich schwachen Start mit drei Punkten aus den ersten acht Spielen gehabt. Normalerweise werden die Fans ungeduldig und jammern, aber unsere Anhänger waren gut zu uns.“ Die Lehre daraus: „In schwierigen Momenten brauchst du Unterstützung: nicht jemanden, der dich tritt, sondern jemanden, der dich umarmt.“

© Action Images via Reuters / Andrew Boyers

Unvergesslich

Am Samstag erwiderte das Team aus dem Süden Londons diese Zärtlichkeiten. „Der größte Erfolg für Spieler und Trainer ist es nicht, die Trophäe zu stemmen, sondern zehntausenden unserer Fans einen Moment für ihr Leben zu geben“, betonte Glasner. Er selbst werde noch brauchen, um die Bedeutung des Triumphs verarbeiten zu können. „Das Komische ist, ich fühle mich leer“, sagte er nach dem Spiel. „Ich werde es erst am Montag zu realisieren beginnen.“ Für Crystal Palace, in der Liga aktuell auf dem zwölften Platz liegend, ist es ein außergewöhnlicher Erfolg.