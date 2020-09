Ex-Rapidler über Alaba: "Entscheidend, solche Vorbilder zu haben"

Für seinen Ex-Club, für den Fjörtoft von 1989 bis 1993 in 156 Pflichtspielen 85 Tore erzielt hat, sei es in Salzburgs Schatten schwierig. Mittlerweile sei aber auch bei Rapid ein Plan erkennbar. "Sie definieren eine Philosophie, das ist der erste Schritt. Man hat viele Ur-Rapidler in der Führung, das hilft." Rapid habe einen fantastischen Namen und großes Potenzial. "Ich hoffe, dass sie wieder zurückkommen an Österreichs Spitze."