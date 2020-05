Everton verpasste Sprung auf Platz 4

Everton hat am Montag in der englischen Fußball-Premier-League den Sprung auf Platz vier verpasst. Die " Toffees" mussten sich bei Mittelständler West Bromwich Albion mit einem 1:1 begnügen und sind weiter Sechster. Die Tore erzielten Evertons Kevin Mirallas (41.) bzw. Diego Lugano (75.).

Das Spiel war von einer Kontroverse um West Broms Stürmerstar Nicolas Anelka überschattet. Trikotsponsor Zoopla kündigte an, sich mit Saisonende zurückzuziehen. Als Grund führte die Immobilienwebsite die umstrittene Quenelle-Geste von Anelka im Dezember an, die antisemitisch ausgelegt werden kann. Anelka stand gegen den Wunsch von Zoopla aber auch gegen Everton in der Startformation.