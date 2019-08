Europacup: Der LASK fliegt hoch, die Austria und Sturm tief

Mit hängenden Köpfen schlichen die Austrianer am Donnerstagabend aus dem Nationalstadion Zyperns in Nikosia. Gegen Apollon Limassol kam schon in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation das Aus. Auf eine 1:2-Heimniederlage folgte eine 1:3-Niederlage im Rückspiel.

Erstmals seit 2010 – damals im Europa-League-Play-off gegen Aris Saloniki (0:1, 1:1) – haben die Wiener in einem K.-o.- Duell den Kürzeren gezogen.

Das ist aber nicht die einzige interessante Statistik rund um die bisherige Europacup-Saison aus österreichischer Sicht ...

0 Mannschaften

aus der Bundesliga sind in der letzten Qualifikationsrunde der Europa League dabei und damit erstmals überhaupt, seit der UEFA-Cup-Nachfolgebewerb im Jahr 2009 aus der Taufe gehoben worden ist. Es ist aber auch das erste Mal, dass ein Bundesliga-Klub fix in der Europa-League-Gruppenphase dabei ist: Der Wolfsberger AC darf sich also über das Startgeld in Höhe von immerhin 2,92 Millionen Euro freuen.

2 Punkte

holte der LASK mit den beiden Siegen gegen den FC Basel in der Champions-League-Qualifikation für das UEFA-Länderranking. Das sind schon jetzt doppelt so viele wie Austria und Sturm Graz in der Europa-League-Qualifikation zusammen gemacht haben. Die Wiener beendeten die Europacup-Saison mit zwei Niederlagen, Sturm mit einem Sieg und einer Niederlage.