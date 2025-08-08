Selten waren sich alle dermaßen einig wie nach dem 3:4 der Wiener Austria im Hinspiel der 3. Quali-Runde in der Conference League gegen Banik Ostrava. Spieler, Sportdirektor und Trainer wussten die Gründe. Einerseits verjuxte man trotz dreier Volltreffer noch weitere gute Chancen, andererseits verteilt die Austria in der Defensive zu viele Geschenke.

Dominik Fitz, einmal mehr Torschütze und Austrias Bester, zeigte sich richtig frustriert. "Das fühlt sich scheiße an. Ich sage es jetzt die dritte Woche hintereinander nach einem Spiel: wir bekommen viel zu einfach Tore. Rund um unseren Strafraum müssen wir besser verteidigen. Wir gehen nicht g'scheit in die Zweikämpfe. Was mir extrem weh tut, dass wir dann noch das 3:4 bekommen."

Reinhold Ranftl sieht es ähnlich: "Ein verlorener Zweikampf und es brennt lichterloh bei uns. Aber ich habe gesehen, wir können die schlagen. Da ist noch alles drinnen. Wir werden daheim angreifen. Wir müssen endlich die Fehler abstellen." Brutaler verteidigen Sportdirektor Manuel Ortlechner zeigte sich ein wenig optimistischer: "Das war ein wildes Spiel. Ich habe mit dem Ball viele positive Dinge gesehen wie die Aufholjagd von 1:3 auf 3:3. Aber wir bekommen zu viele Gegentore, werden derzeit für jeden kleinen Fehler bestraft. Es ist Halbzeit - 0:1."

