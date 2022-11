Ein Europacup-Finale für Sturm, ein Schaulaufen für die Austria

„Dann sind wir wieder wer.“ Im finalen Showdown um den Aufstieg in die K.-o.-Phase der Europa League geht es für Sturm Graz am Donnerstag (18.45 Uhr/live ServusTV, Sky) beim FC Midtjylland um viel.

Der Vizemeister benötigt im abschließenden Gruppenspiel in Dänemark einen Punkt, um den Verbleib im Europacup zu fixieren. „Wenn du in Europa überwinterst, dann bist du wieder wer in Europa. Das wäre für die ganze Steiermark, für Graz, für den Verein ein Riesen-Ding“, sagt Sportchef Andreas Schicker.