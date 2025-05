Europa League: Tottenham holt mit einem 1:0 den Titel

Manchester startete mit mehr Ballbesitz und Kontrolle ins intensiv geführte Spiel, auf beiden Seiten gab es in der ersten halben Stunde je eine wirklich gefährliche Torraum-Aktion. Das englische Duell auf baskischem Boden konnte man als intensiv und umkämpft beschreiben, ein spielerisches Highlight war es aber nicht. Noch dazu verlor die Begegnung durch viele kleine Fouls an Schwung.

Manchester startete auch besser in die zweite Hälfte, wurde aber nicht wirklich gefährlich, weil es noch an den zündenden Ideen fehlte. Erst in der 68. Minute hatten die Fans aus Manchester den Torjubel auf den Lippen, als Hojlund die große Chance auf den Ausgleich hatte, Tottenham-Verteidiger Van de Ven aber spektakulär den Ball auf der Linie klärte.

In der 79. Minute wurde auch ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso zur Absicherung der knappen Führung ins Spiel gebracht. Tottenham wirkte in der Schlussphase am Ende der Kräfte, stemmte sich gegen die Versuche von Manchester United, der Partie doch noch eine späte Wende zu geben. In der Nachspielzeit scheiterte Shaw mit einem Kopfball.

So feierte Tottenham den ersten internationalen Titel seit 1984.