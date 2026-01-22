Europa League live: Salzburg empfängt Basel

Will Salzburg die Mini-Chance wahren, in der Europa League doch noch ins Play-off aufzusteigen müssen heute gegen den FC Basel drei Punkte her. Die Tabelle steht für Salzburg-Trainer Thomas Letsch diesmal aber nicht im Vordergrund, viel mehr gehe es im ersten Pflichtspiel des Jahres ein Erfolgserlebnis einzufahren und Schwung fürs Frühjahr aufzunehmen.

Abgesehen davon haben die Salzburger mit den Schweizern aber auch noch eine Rechnung offen. 2014 verspielten die Bullen im Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League einen 1:0-Vorsprung, verloren trotz Überzahl 1:2 und schieden aus. Auch, weil die Basler Fans für eine Spielunterbrechung gesorgt hatten und Salzburg damit aus dem Rhythmus gebracht hatten.