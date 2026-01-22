Europa League: Salzburgs offene Rechnung mit Basel

Los geht’s! Salzburg empfängt im ersten Pflichtspiel des Jahres auf den FC Basel (21 Uhr/live auf ServusTV und Sky). Der Tabellenführer will nach einem durchwachsenen Herbst im neuen Jahr voll durchstarten. Für ein Weiterkommen in der Europa League käme ein Frühlingserwachen jedoch wohl zu spät. Die wichtigsten Fragen vor dem Spiel:

Was steht für Salzburg noch auf dem Spiel?

Salzburg ist nach sechs Runden mit drei Zählern auf Platz 31. Auf die Top 24 fehlen derzeit drei Punkte. Will man die Chance aufs Weiterkommen wahren, muss gegen Basel ein Sieg her. „Wir wollen gewinnen“, stellte Trainer Thomas Letsch klar, „erst wenn uns das gelingt, lohnt sich ein Blick auf die Tabelle.“ Erst dann wisse man, ob man am letzten Spieltag in Birmingham gegen Aston Villa noch eine Chance aufs Weiterkommen hat.

Wie weit ist Salzburg in der Vorbereitung?

Die Vorbereitung kann bei den Salzburgern als gelungen angesehen werden, das letzte Testspiel gegen Roter Stern Belgrad wurde mit 2:0 gewonnen. „Unsere Vorbereitung war wirklich gut, wir gehen also gut gerüstet in die Begegnung“, bestätigte Kapitän Mads Bidstrup. Letsch berichtete von „guter Stimmung“ und einem „Miteinander“, zugleich aber „guter Konkurrenzsituation auf fast jeder Position, das sorgt für eine Leistungsatmosphäre“.

Was muss man über Gegner Basel wissen?

Der 21-fache Schweizer Meister ist vergangenes Wochenende mit einem 1:1 gegen Sion ins Jahr gestartet. Das Team von Trainer Ludovic Magnin liegt in der Liga auf Rang vier. „Sie agieren mit einer doch eher erfahrenen Mannschaft in einem 4-3-3-System“, weiß Letsch. 2014 schied Salzburg gegen Basel im Europa-League-Achtelfinale nach einer 1:2-Heimniederlage aus. Wer ist der Star im Team von Basel?

Der bekannteste Spieler bei Basel ist Xherdan Shaqiri (34). Mit Innenverteidiger Flavius Daniliuc steht auch ein Österreicher im Kader, der auch schon bei Salzburg gekickt hat.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/SEBASTIEN BOZON / SEBASTIEN BOZON Basel-Kapitän Xherdan Shaqiri