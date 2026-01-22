Europa League live: Wie läuft das Debüt von Sturm-Coach Ingolitsch?

Mit einem Sieg in Rotterdam hat Meister Sturm praktisch ein Endspiel nächsten Donnerstag gegen Brann Bergen. Doch die Erinnerungen an das bisher letzte Gastspiel bei Feyenoord Rotterdam waren nicht die besten, da gab es 2024 mit dem 0:6 die höchste Europacup-Niederlage von Sturm endete (das Heimspiel gewannen die Steirer 1:0).