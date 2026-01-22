Fußball

Europa League live: Wie läuft das Debüt von Sturm-Coach Ingolitsch?

LIVE
Will "All-in gehen": Fabio Ingolitsch
Sturm muss bei Feyenoord gewinnen, um noch eine Chance auf den Aufstieg in die K.o.-Phase der Europa League zu besitzen.
Von Harald Ottawa
22.01.26, 19:01

Mit einem Sieg in Rotterdam hat Meister Sturm praktisch ein Endspiel nächsten Donnerstag gegen Brann Bergen.  Doch die Erinnerungen an das bisher letzte Gastspiel bei Feyenoord Rotterdam waren nicht die besten, da gab es 2024 mit dem 0:6 die höchste Europacup-Niederlage von Sturm endete (das Heimspiel gewannen die Steirer 1:0).

„Wir dürfen nicht an die Vergangenheit denken, das waren andere Mannschaften. Wir müssen nach vorne schauen“, sagt Jon Gorenc Stankovic. Für den neuen Trainer Fabio Ingolitsch ist es das Pflichtspiel-Debüt. 

