Europa League live: Salzburg empfängt den FC Porto

Salzburg will gegen Porto überraschen
Die kriselnden Salzburger starten gegen den FC Porto in die Europa League. Gelingt der Befreiungsschlag?
Von Peter Gutmayer
25.09.25, 20:00
Nach Rückschlägen in der Bundesliga droht Salzburg in der Europa League ein schwerer Start. Im ersten Spiel der Ligaphase gastiert mit dem FC Porto eine Mannschaft in Wals-Siezenheim, die im Normalfall in der Champions League zu finden ist. Für Salzburgs Trainer Thomas Letsch ist der 30-fache portugiesische Meister einer der Kandidaten auf den Titel. Der Deutsche hofft am Donnerstag (21.00 Uhr/live Canal+), aus der Rolle des Außenseiters zu überraschen.

EL-Hit gegen Porto: Salzburg braucht das perfekte Spiel
Salzburg: Warum Letsch schon vor dem Hit gegen Porto wackelt

„Wir gehen in dieses Spiel mit der absoluten Überzeugung rein, dass wir was holen können. Dass dazu eine Top-Leistung vonnöten ist, wissen wir alle“, meinte Letsch. Mit Porto komme „der härteste Brocken gleich zu Beginn“. Die Portugiesen halten heuer bei der makellosen Bilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen.

