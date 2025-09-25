Europa League live: Salzburg empfängt den FC Porto
Nach Rückschlägen in der Bundesliga droht Salzburg in der Europa League ein schwerer Start. Im ersten Spiel der Ligaphase gastiert mit dem FC Porto eine Mannschaft in Wals-Siezenheim, die im Normalfall in der Champions League zu finden ist. Für Salzburgs Trainer Thomas Letsch ist der 30-fache portugiesische Meister einer der Kandidaten auf den Titel. Der Deutsche hofft am Donnerstag (21.00 Uhr/live Canal+), aus der Rolle des Außenseiters zu überraschen.
„Wir gehen in dieses Spiel mit der absoluten Überzeugung rein, dass wir was holen können. Dass dazu eine Top-Leistung vonnöten ist, wissen wir alle“, meinte Letsch. Mit Porto komme „der härteste Brocken gleich zu Beginn“. Die Portugiesen halten heuer bei der makellosen Bilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen.
