Europa League live: Salzburg empfängt den FC Porto

Nach Rückschlägen in der Bundesliga droht Salzburg in der Europa League ein schwerer Start. Im ersten Spiel der Ligaphase gastiert mit dem FC Porto eine Mannschaft in Wals-Siezenheim, die im Normalfall in der Champions League zu finden ist. Für Salzburgs Trainer Thomas Letsch ist der 30-fache portugiesische Meister einer der Kandidaten auf den Titel. Der Deutsche hofft am Donnerstag (21.00 Uhr/live Canal+), aus der Rolle des Außenseiters zu überraschen.