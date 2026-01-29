Europa League: Salzburg kämpft bei Aston Villa um die letzte Chance

Motiviert vom guten Auftritt gegen Basel und der Mini-Hoffnung auf ein Weiterkommen visiert Red Bull Salzburg zum Europa-League-Ligaphasen-Abschluss am Donnerstag (21.00/live Canal+) bei Aston Villa in Birmingham Großes an. Ein Sieg beim aktuellen Dritten der Premier League, gepaart mit Schützenhilfe mehrerer Teams könnte die Bullen noch ins Play-off spülen. „Der Glaube ist sicherlich noch da“, bekräftigte Innenverteidiger Jannik Schuster. Stürmer Yorbe Vertessen fällt aus.

„Wir müssen nicht schauen, was auf den anderen Plätzen los ist. Wir wollen das Maximum herausholen“, meinte Trainer Thomas Letsch. Für den 19-jährigen Schuster die wohl beeindruckendste Kulisse seiner noch jungen Karriere. Dass Villa, das in der Premier League vier Punkte hinter Arsenal sogar mit dem Titel liebäugeln darf, als aktueller EL-Zweiter schon fix im Achtelfinale steht und nicht den Umweg übers Play-off gehen muss, könnte ein kleiner Vorteil für Salzburg sein: Stichwort Rotation.