Europa League live: Wie das Heim-Debüt von Sturm-Coach Ingolitsch läuft

Erste Heimspiel für Sturm-Trainer Ingolitsch
Der Abschluss von Sturm ist die Premiere von Ingolitsch. Wie verabschiedet sich der Meister von der Europa League? Gegner ist Brann Bergen.
Von Harald Ottawa
29.01.26, 20:48

Nach dem 0:3 bei Feyenoord Rotterdam hat Sturm Graz keine Chance mehr auf den Aufstieg in die K.o.-Phase der Europa League. Für Fabio Ingolitsch geht es aber gegen den norwegischen Klub Brann Bergen um eine erfolgreiche Heim-Premiere als Sturm-Trainer. 

Am Rande des Europacups: Sturm winkt ein Geldregen

Für die Norweger geht es hingegen noch um den Weiterverbleib, sie werden auf Sieg spielen. Sturm hingegen spielt wohl zum letzten Mal ohne die noch nicht spielberechtigten Neuerwerbungen Jusuf Gazibegović, Gizo Mamageishvili und Ryan Fosso. Dafür steht Toptalent Luca Weinhandl wieder in der Startelf. 

