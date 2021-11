Europa League live: So steht es bei PSV Eindhoven gegen Sturm Graz

Nach dem Kraftakt gegen den LASK sieht sich Sturm Graz auch in der Europa League bei PSV Eindhoven nicht chancenlos. Das 3:3 nach 0:3-Rückstand hallte auch vor dem Abflug in die Niederlande noch nach. Am Donnerstag (21.00 Uhr/live ORF 1, Sky) gastiert Sturm laut Trainer Christian Ilzer wieder als "krasser Außenseiter" in Eindhoven. Mit Blick auf einen mögliches Überwintern in die Conference League ist aber eines klar: Die Grazer wollen im vorletzten Gruppenspiel anschreiben.