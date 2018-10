Europa League: Leipzig auf Aufstiegskurs, Milan strauchelt

Neben Red Bull Salzburg hat auch Gruppenkontrahent RB Leipzig die Weichen auf Aufstieg in die K.o.-Phase der Europa League gestellt. Der deutsche Bundesligist schlug Celtic Glasgow am Donnerstag mit 2:0 (2:0) und holte im dritten Spiel den zweiten Sieg. Nach einer torlosen halben Stunde sorgte ein Doppelschlag von Matheus Cunha (31.) und Bruma (35.) für klare Verhältnisse in Leipzig.

Bei den Leipzigern standen die ÖFB-Internationalen Marcel Sabitzer und Konrad Laimer in der Startelf, Stefan Ilsanker kam nach einer Stunde für Landsmann Sabitzer aufs Feld. Im Rückspiel in zwei Wochen im Celtic-Park kann RB mit einem weiteren Erfolg eine Vorentscheidung in der Aufstiegsfrage schaffen.