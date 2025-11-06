Europa League: Arnautovic schoss Roter Stern zum Sieg

Der von seiner Muskelverletzung im Oberschenkel genesene ÖFB-Rekordtorschütze avancierte beim 1:0 des serbischen Meisters gegen Lille mit einem verwandelten Elfmeter in der 85. Minute zum Matchwinner.

Marko Arnautovic hat Roter Stern Belgrad am Donnerstag zum ersten Erfolg in der Fußball-Europa-League geschossen.

Für den 36-Jährigen war es das vierte Pflichtspieltor in der laufenden Saison, das zweite in der Europa League. Sein Team hält nach vier Spielen bei vier Punkten.

Weiter ungeschlagen ist der SC Freiburg, der mit Philipp Lienhart und Junior Adamu mit einem 3:1 bei Nizza Sieg Nummer drei holte.

Mainz siegte zum dritten Mal in Folge, gegen Rapid-Bezwinger Fiorentina gab es dank eines späten Treffers von Lee Jaesung (95.) einen 2:1-Erfolg. Philipp Mwene wurde bei den deutschen Gastgebern zur Pause ausgetauscht.