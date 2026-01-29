Arnautovic verzweifelt: Zwei Treffer aberkannt

Olympique Lyon hat die Ligaphase der Fußball-Europa-League auf Platz eins beendet. Die Franzosen holten durch das Heim-4:2 am Donnerstag über PAOK Saloniki 21 Zähler aus acht Partien, dahinter folgt das nach dem 3:2 gegen Salzburg punktegleiche Aston Villa. Roter Stern Belgrad steht nach einem Heim-1:1 gegen Celta Vigo als 15. im Play-off. Dass es für die Serben nicht zum Sieg reichte, lag auch an zwei aberkannten Toren von Marko Arnautovic.

In der neunten Minute traf der ÖFB-Rekordspieler mit einem überlegten Abschluss aus zwölf Metern. Allerdings wurde der Treffer nach VAR-Intervention wegen eines angeblichen Foulspiels von Assistgeber Aleksandar Katai zurückgenommen. Zehn Minuten später versenkte Arnautovic den Ball neuerlich sehenswert im Netz, diesmal zählte das Tor aufgrund einer hauchdünnen Abseitsstellung des 36-Jährigen nicht. Arnautovic wurde in der 79. Minute ausgetauscht, sein Ersatzmann Bruno Duarte sorgte in der 89. Minute für den Endstand.