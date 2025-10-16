Ziehen sie das große Los? Die Austrianerinnen warten auf den Achtelfinal-Gegner

Müde und zufrieden: Carina Wenninger hat in ihrer Karriere schon viele Highlights erlebt, doch der Aufstieg mit der Austria ins Achtelfinale des Europa Cup war doch auch etwas ganz Besonderes. Im Elferschießen setzten sich die Veilchen gegen Slavia Prag durch, am Freitag wird das Los den Wienerinnen den neuen Gegner bescheren. „Die Überstunden von gestern tun noch weh. Das Spiel hatte alles, was ein cooler Europacupabend braucht. Wobei ich kein Problem gehabt hätte, wenn es schon nach 90 Minuten aus gewesen wäre.“

Nach dem 2:0 von Verteidigerin Schiechtl schien der Aufstieg schon fixiert, ehe sich Prag noch in die Verlängerung rettete. „Im Elferschießen waren wir dann sehr souverän“, zeigt sich Wenninger zufrieden. „Diesmal waren wir besser auf Slavia eingestellt, wir waren mehr bereit als beim Hinspiel.“ Trainer Stefan Kenesei war am Tag danach weniger müde, er hatte ja auch nicht spielen müssen, dafür umso mehr stolz auf sein Team. „Auch einen Tag später ist es richtig cool und eine Sensation. Daher hat mich mein Team schon irgendwie positiv überrascht.“