„Es liegt jetzt an mir, den Haufen zu faszinieren“

Nach der Saison ist vor der Saison. Unmittelbar nach Schlusspfiff der abgelaufenen Liga wechselte Christian Ilzer vom WAC zur Wiener Austria, wo er am Mittwoch als Trainer die Vorbereitung in Angriff nimmt. Kraft tankte er zuletzt in einer Urlaubswoche mit seiner Familie. „Die ist im letzten Jahr ohnehin etwas auf der Strecke geblieben.“

Kommenden Sonntag wird der 41-Jährige im Rahmen eines Moduls der UEFA-Pro-Lizenz-Ausbildung beim Spiel Österreich gegen Deutschland bei der U-21-EM in Udine auf der Tribüne sitzen. Vor der ersten Übungseinheit in Violett sprach der KURIER mit dem Steirer über seine Ziele, seine Idee von Fußball und den immer schwieriger werdenden Trainerjob.

Herr Ilzer, hatten Sie überhaupt schon Zeit, sich in Wien etwas einzuleben?

Christian Ilzer: Nein, dafür war wirklich noch keine Zeit. Wir haben aber schon eine Wohnung gefunden, etwas außerhalb von Wien im Grünen. Ich bin nicht so das Großstadtkind. Aber zur Generali Arena habe ich nicht weit, das ist für mich wichtig.

Wie gehen Sie an das Abenteuer Austria heran?

Ich sehe es nicht so sehr als Abenteuer, ich verspüre vielmehr eine große Vorfreude. Momentan geht alles so schnell. Ich hatte ein richtig gutes Jahr beim WAC, am Tag nach dem letzten Spiel saß ich schon im Auto Richtung Wien. Ich hatte kaum Zeit, das alles zu genießen und sacken zu lassen. Die Austria ist für mich eine ehrenvolle Aufgabe, vor der ich aber nicht in Ehrfurcht erstarren werde. Es liegt an mir, den Haufen zu faszinieren und alle auf eine Reise mitzunehmen.

Apropos Haufen: Sie haben bei Ihrem Antritt gesagt, dass in Hinblick auf Ihre Philosophie der Kader stimmig sei. Können Sie somit Ihre Ideen umsetzen?

Philosophie ist so ein großes Wort. Meine Antritts-Pressekonferenz war für mich wie die Geburt eines Kindes. Ich habe eine Idee von Fußball und von Menschenführung, dieses Kind gilt es nun zu erziehen. Die Genetik ist gut, das habe ich damit gemeint. Ich sauge derzeit alles auf in diesem Traditionsverein.