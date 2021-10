Erster Doppelpack für PSG: Superstar Messi ist in Paris angekommen

Die Klasse von Lionel Messi und vor allem von Kylian Mbappé hielt PSG auf Kurs in Richtung Sieg in Gruppe A. Das Offensiv-Starduo war an allen Treffern beteiligt und harmoniert immer besser. Für Messi läuft es vor allem in der Champions League wie am Schnürchen, da hat er alle seine drei Treffer im PSG-Dress erzielt. Für den deutschen Bundesligisten ist die Aufstiegschance nach dem dritten Nuller hingegen verschwindend gering.