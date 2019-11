Ernüchterung bei ÖFB nach dem 0:1: "Ich bin einfach sauer"

Kapitän Baumgartlinger war um die richtige Einordnung des verpatzten Auftritts bemüht. "Man darf die Niederlage nicht wegwischen und sagen, dass sie wurscht ist, man muss aber auch die Umstände sehen", erklärte der Salzburger mit Hinweis auf die zahlreichen Umstellungen und die schwierigen Platzverhältnisse. "Ich hoffe, dass es jetzt nicht einen negativen Touch für 2020 gibt."

Der Mittelfeldspieler hat bereits seine Vorstellungen darüber, wie man ein negatives EURO-Abschneiden wie 2016 in Frankreich vermeiden könnte "Was die unmittelbare EM-Vorbereitung, den Umgang in dieser Zeit untereinander und das Programm angeht, hat man gewisse Dinge, die sich eingebrannt haben, die man besser machen will", sagte Baumgartlinger, ohne Details zu nennen.