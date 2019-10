EM-Quali live: Das ÖFB-Team zu Gast in Slowenien

Österreichs Fußball-Nationalspieler wollen die Chance nutzen, am Sonntag-Abend in Slowenien einen weiteren großen Schritt in Richtung EM 2020 zu machen. Auf einen Punkt zu spielen, der dem ÖFB-Team in EM-Quali-Gruppe G in weiterer Folge bereits reichen könnte, sei nicht das Ziel, betonte Kapitän Julian Baumgartlinger am Samstag in der Abschlusspressekonferenz in Ljubljana.

In der Startformation muss das Team ohne Marko Arnautovic auskommen. Der Stürmerstar wurde nach seiner beim Heimsieg am Donnerstag gegen Israel (3:1) erlittenen Oberschenkelverletzung nicht rechtzeitig fit, ist nur Ersatz. An seiner Stelle beginnt Augsburg-Angreifer Michael Gregoritsch im Sturmzentrum. Die zuletzt ebenfalls angeschlagenen Konrad Laimer und Stefan Posch dagegen spielen in Ljubljana von Beginn an.