EM-Farce: Österreichs Gegner könnten erst am 1. April feststehen

Die EM-Endrunde zum 60-jährigen Jubiläum der UEFA wird in Europa gespielt (siehe Grafik unten).

Wer spielt wo? Qualifiziert sich das Nationalteam aus einem der zwölf Ausrichter-Länder, dann darf es in der Gruppenphase zwei Partien im Heimatland spielen. Deutschland spielt in München, schaffen es die Ungarn, dann spielen sie in Budapest – und zwei Teams der Gruppe F stehen schon fest.

Wer spielt mit? Am Dienstag stehen 20 Teams fest. Die restlichen vier Teilnehmer werden in den Play-offs der Nations League von 26. bis 31. März 2020 ermittelt. Ausgelost wird das Play-off am 22. November.

Wann wird ausgelost? Am 30. November 2019 findet in Bukarest die Auslosung der Endrunde statt.