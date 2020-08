Ein Österreicher führte den FC Vaduz in die Super League

Manuel Sutter hatte dabei großen Anteil am Aufstieg der Liechtensteiner. Im Hinspiel hatte der 29-Jährige das Tor zum 2:0 erzielt, im Rückspiel in Thun leistete der Österreicher die Vorarbeit zu zwei Treffern seiner Mannschaft und darf damit den zweiten Aufstieg mit dem FC Vaduz bejubeln. Sutter gehörte auch jenem Team an, das 2014 in die Super League aufgestiegen war.

Für viele Österreicher wird dieser Manuel Sutter ein unbeschriebenes Blatt sein. Bereits in jungen Jahren wechselte der frühere Nachwuchs-Teamspieler in die Schweiz zu St.Gallen, seither verdient der Stürmer dort sein Geld und hatte nie Ambitionen, fußballerisch in seine Heimat zurückzukehren. "Ich bin ein Fußball-Schweizer", sagt Sutter, der in Dornbirn lebt und täglich ins benachbarte Fürstentum pendelt.