Ein letzter Schritt in die Geschichtsbücher für das U21-Team

Neben gewohnten Tugenden wie Emotion und Leidenschaft wird es diesmal vor allem auch auf mehr Cleverness ankommen. „Und je nach Spielverlauf auch auf Situationstaktik.“ Die Mannschaft sei gereift, seit dem knappen Scheitern im Play-off vor einem Jahr gegen Spanien hat man sich weiter entwickelt. Gregoritsch: „Mir wäre daher wichtig, dass die Spieler für ihren Willen belohnt werden.“

Innerhalb der Mannschaft steigen Vorfreude und Anspannung gleichermaßen, wie Adrian Grbic verrät. „Wir haben ein klares Ziel. Wir wissen, worum es geht.“ Und, dass die Aufgabe eine sehr schwere ist, trotz des knappen Vorsprungs.

Während Gregoritsch auf Laimer und Wöber zurückgreifen kann, bekommen die Griechen von ihrem A-Team Efthymios Koulouris zur Verfügung gestellt. Der 22-Jährige ist mit acht Treffern in neun Saisonspielen aktuell der beste Torjäger der griechischen Super League. „Wir waren für die Griechen in dem Play-off das Wunschlos“, so Gregoritsch. Hinspiel-Goldtorschütze Stefan Posch bringt es auf den Punkt: „Jetzt ist der Zeitpunkt da, endlich das EM-Ticket zu lösen.“