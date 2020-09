"Ein Feiertag in Österreich": Rumänischer Jubel nach ÖFB-Pleite

Pro Sport:

"Rumänien, ein Feiertag in Österreich! Die 'Tricolorii' liefern in Klagenfurt eine Show. Die 'Tricolorii' feierten am Montag in Österreich einen großartigen Sieg, einen der wichtigsten in den vergangenen Jahren vor dem Hintergrund, dass Franco Fodas Team bereits für die EM-Endrunde im kommenden Jahr qualifiziert ist."

Gazeta Sporturilor:

"Das andere Rumänien. Ein mutiges und konstantes Spiel bringt Rumänien einen Sieg gegen ein österreichisches Team, von dem es schien, dass es über uns zu stellen sei. Rumänien spielte gut bis sehr gut gegen Österreich, ein Team, das zumindest eine Klasse über Nordirland zu stellen ist. Mirel Radoi hat ein brillantes Debüt auf der Bank des Nationalteams hingelegt und das Spiel, aber speziell die Einstellung der 'Tricolorii' verändert."