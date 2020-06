Dritter Sieg in Folge: Die Wiener Austria kommt auf Touren

Wie schon am Dienstag in Wien ging die Austria früh in Führung. Aber wie schon am Dienstag verabsäumte es die Austria, den Sack früh zuzumachen. Fast hatte es den Anschein, als wären sich die Wiener ihrer Sache zu sicher.

Das sollte sich nach einer halben Stunde beim ersten ernst zu nehmenden Angriff der Hausherren rächen. Ein Weitschuss von Koch an die Querlatte war keineswegs ein Hallo-Wach-Ruf, ganz im Gegenteil: In der nächsten Aktion leistete sich die Austria-Defensive einen Sekundenschlaf und kassierte durch einen Dedic-Kopfball das 1:1 (32.).