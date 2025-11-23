Fußball

Drama in Traiskirchen: Schobesberger vergibt entscheidenden Elfer

Traiskirchen - Leobendorf Regionalliga Ost
Im Schlagerspiel zwischen der FCM Traiskirchen und dem Tabellenführer Leobendorf spielte Schobesberger eine tragische Rolle.
23.11.25, 16:54
Von Lukas Bergmann

Das absolute Topspiel am letzten Spieltag der Regionalliga vor der Winterpause ging in der ARBÖ-Arena über die Bühne. Der Tabellenführer und vorzeitige Herbstmeister aus Leobendorf gastierte in beim Tabellendritten Traiskirchen. In der zweiten Minute wird ein Leobendorfer im Strafraum vom FCM zu Fall gebracht und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt.

Hakan Gökcek verwandelte souverän zum 1:0. Wenige Minuten später hatten die Gäste sogar die Chance zu erhöhen, doch das Aluminium rettete die Heimmannschaft. Im Laufe des Spiels fand Traiskirchen immer mehr in die Partie und drängte Leobendorf  in die eigene Hälfte. In der 91. Minute hätte die Erlösung kommen können für den FCM. Eine strittige Handelfmeter-Entscheidung hätte die Traiskirchner wieder zurückbringen können.

Philipp Schobesberger scheiterte aber an der exzellenten Parade von Torhüter Leobendorfs Torhüter Maximilian Sulek. Kurz darauf folgte der Schlusspfiff. Mit diesem Sieg ist Leobendorf mit überlegenen zehn Punkten Vorsprung Herbstmeister und auch Favorit auf den Meistertitel in der Regionalliga Ost.

