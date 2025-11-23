Drama in Traiskirchen: Schobesberger vergibt entscheidenden Elfer

Von Lukas Bergmann Das absolute Topspiel am letzten Spieltag der Regionalliga vor der Winterpause ging in der ARBÖ-Arena über die Bühne. Der Tabellenführer und vorzeitige Herbstmeister aus Leobendorf gastierte in beim Tabellendritten Traiskirchen. In der zweiten Minute wird ein Leobendorfer im Strafraum vom FCM zu Fall gebracht und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt.

Hakan Gökcek verwandelte souverän zum 1:0. Wenige Minuten später hatten die Gäste sogar die Chance zu erhöhen, doch das Aluminium rettete die Heimmannschaft. Im Laufe des Spiels fand Traiskirchen immer mehr in die Partie und drängte Leobendorf in die eigene Hälfte. In der 91. Minute hätte die Erlösung kommen können für den FCM. Eine strittige Handelfmeter-Entscheidung hätte die Traiskirchner wieder zurückbringen können.