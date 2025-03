Dragovic vs. Hinteregger: Ein unverhofftes Wiedersehen

Es war der 29. März 2022. Österreich traf in einem Freundschaftsspiel in Wien auf Schottland. Nur 6.600 Fans verirrten sich ins Happel-Stadion zum letzten Länderspiel unter Franco Foda. Dass die Ära des Teamchefs zu Ende gehen würde, war vor dem Spiel klar. Dass an diesem Abend aber auch zwei viel größere Teamkarrieren enden sollten, darauf hätte vor der Partie kaum jemand gewettet.

Aleksandar Dragovic durfte das Team als Kapitän aufs Feld führen, es war sein 100. Länderspiel. Dass es sein letztes sein würde, weil Ralf Rangnick nicht auf ihn setzen würde, hatte er selbst nicht geahnt.