DR Kongo gegen Usbekistan live: So steht es beim WM-Spiel

Ein Sieg reicht der Nationalmannschaft aus der von der Ebola-Krise gezeichneten DR Kongo sicher zum erstmaligen Einzug in die K.-o.-Runde der Fußball-WM 2026 . Je nach Ausgang des Parallelspiels ist theoretisch sogar noch Platz zwei drin. Die bisherigen Leistungen beim 1:1 gegen Portugal und 0:1 gegen Kolumbien waren vielversprechend für das Gruppenfinale.

Nach der heftigen Niederlage gegen Portugal sind nahezu alle Chancen auf die K.-o.-Runde für Usbekistan dahin. Selbst ein Kantersieg gegen DR Kongo (1.30 Uhr/live ORF) könnte nicht reichen. Dennoch geht Usbekistan nicht ohne Ziele in das letzte Gruppenspiel. Der erste WM-Punkt sollte es für das Team von Trainer Fabio Cannavaro mindestens sein, bestenfalls sogar mehr.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.