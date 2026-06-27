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Fußball-WM 2026

DR Kongo gegen Usbekistan live: So steht es beim WM-Spiel

Mit einem Sieg gegen Usbekistan (1.30 Uhr/live ORF) sichert sich die DR Kongo einen Platz in der K.-o.-Runde. Die Asiaten haben nur mehr theoretische Chancen.
28.06.2026, 01:00

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FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v DR Congo

Ein Sieg reicht der Nationalmannschaft aus der von der Ebola-Krise gezeichneten DR Kongo sicher zum erstmaligen Einzug in die K.-o.-Runde der Fußball-WM 2026. Je nach Ausgang des Parallelspiels ist theoretisch sogar noch Platz zwei drin. Die bisherigen Leistungen beim 1:1 gegen Portugal und 0:1 gegen Kolumbien waren vielversprechend für das Gruppenfinale.

„Kein WM-Spiel bedeutungslos“: Verbände weisen Kritik zurück

Nach der heftigen Niederlage gegen Portugal sind nahezu alle Chancen auf die K.-o.-Runde für Usbekistan dahin. Selbst ein Kantersieg gegen DR Kongo (1.30 Uhr/live ORF) könnte nicht reichen. Dennoch geht Usbekistan nicht ohne Ziele in das letzte Gruppenspiel. Der erste WM-Punkt sollte es für das Team von Trainer Fabio Cannavaro mindestens sein, bestenfalls sogar mehr.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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