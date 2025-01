Langsam wird es eng für Trainer Nuri Sahin in Dortmund. Nach der 1:2-Niederlage in Bologna, der vierten Pleite in Folge, stehen die Zeichen cauf baldigem Abschied. Der BVB, bei dem ÖFB-Teamspieler Sabitzer auf der Bank blieb, kam zwar durch ein Elfertor von Guirassy (15. Minute) zur Führung, ging aber nach einem Doppelschlag durch Dallinga (71.) und Iling-Junior (72.) noch als Verlierer vom Platz. In der Bundesliga sind die Dortmunder abgeschlagen, in der Champions League ist ein Platz in den Top 8 kaum mehr erreichbar, nachdem man nach dieser Niederlage weit zurückfiel.