2:3 gegen Bayer Leverkusen, 2:4 bei Holstein Kiel und jetzt 0:2 bei Eintracht Frankfurt: Borussia Dortmund hat auch am Freitagabend zum Auftakt der 18. Runde der deutschen Bundesliga die Verliererstraße nicht verlassen können. Von den jüngsten acht Pflichtspielen haben die Dortmunder nur eines gewinnen können, die Kritik an Trainer Nuri Sahin wird daher weiter zunehmen. In der Tabelle sind die Gelb-Schwarzen weiter nur Zehnter. Frankfurt festigte Platz drei.