Djuricins Geste nach dem Schlusspfiff erhitzt die Gemüter

Der Cup hat seine eigenen Gesetze, heißt es immer. Die Favoriten tun sich in der Regel schwer gegen die Underdogs. Am Mittwochabend trat Rapid als vermeintlicher Favorit zum Match in Mattersburg an. Die Gäste verspielten eine 1:0-Führung, mussten nach 120 Minuten ins Elfmeterschießen. Der Job von Trainer Goran Djuricin hing wieder einmal am seidenen Faden. Rapid-Tormann Richard Strebinger hielt gegen Lukas Rath und rettete seinem Trainer damit den Job.

"Gott sei Dank hat uns unser toller Tormann da rausgerissen", sagte der sichtlich erleichterte Djuricin nach dem Schlusspfiff. Ende gut, alles gut, möchte man meinen. Wären da nicht unmittelbar nach dem glücklichen Sieg die obligatorischen "Gogo raus"-Rufe aus dem Fan-Sektor des Mattersburger Pappelstadions gekommen.