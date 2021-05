Austria bangt um EL-Play-off: "War über 90 Minuten zu wenig"

In der Bundesliga-Meistergruppe entfaltet sich im Kampf um die vorderen Ränge vielleicht noch ein Krimi. Nach der 1:1-Punkteteilung von Hartberg und Ried und der Niederlage der Austria in Altach liegen drei Teams vor den letzten drei Runden innerhalb von fünf Punkten. Es geht um die Plätze sieben und acht, die zum Europacup-Play-off-Halbfinale berechtigen. Hartberg befindet sich zwar in der Pole Position, hat aber laut Trainer Markus Schopp ein prinzipielles Problem.

"Es ist ganz einfach so, gegen so tief stehende Gegner ist es für uns ein Thema", erklärte der 47-Jährige am Samstag nach dem Remis gegen die SV Ried im Sky-Interview. Das viele Mannschaften gegen Hartberg sich auf das konzentrierte Verteidigen verlegen, "ist schon eine Entwicklung, die wir uns erarbeitet haben, wo wir aber noch bessere Lösungen brauchen". Man brauche "Kreativität, man braucht ein bisschen Geduld, man braucht die Durchsetzung über die Seite, durchs Zentrum eine gute Staffelung. Alles Dinge, die wir zwar besprochen haben, aber die übers ganze Spiel einfach zu wenig waren."