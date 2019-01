Die Problemzonen im ÖFB-Nationalteam

In Fall Österreichs kommt mit Polen gleich die Mannschaft, die aus Topf 1 in Qualifikationsgruppe G gelost worden ist. Gespielt wird am Donnerstag, 21. März, in Wien (20.45 Uhr). „Da geht sich nur ein komplettes Training am Dienstag aus“, sagt Foda. Zumal manche Spieler noch am Sonntag im Einsatz sind, teils erst am Montag ankommen und dann regenerativ arbeiten. Am Freitag nach der Polen-Partie wird wieder Regeneration auf dem Programm stehen, am Samstag folgt der Abflug, weil am Sonntag das Duell gegen Israel mit Teamchef Andreas Herzog folgt.

Aber Foda will nicht jammern. „Wir haben intelligente Fußballer, die mit so etwas umgehen können und wissen, was sie machen müssen.“ Also setzt der 52-jährige Deutsche auf Kommunikation. Mit Arrivierten, aber auch mit Spielern, die bisher noch keine Partie im A-Team absolviert haben.