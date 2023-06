Die Österreicher, die sich zum Abschied den DFB-Pokal sichern wollen

Laimers Wechselabsichten

Auf der Gegnerseite hat ein anderer Österreicher die Chance, sich mit einem Pokalsieg von seinem aktuellen Verein zu verabschieden. Konrad Laimer verlässt RB Leipzig in Richtung Bayern München, auch wenn er das selbst noch nicht bestätigen will. Sehr präsent sind noch seine Erinnerungen an Juni 2022, als er mit Leipzig im Finale ein dramatisches Elferschießen gegen den SC Freiburg gewann. „On fire“ seien die Bullen, sagte Laimer der Süddeutschen Zeitung. Es ist für Leipzig das vierte Pokalfinale in fünf Jahren.

Mit dabei nach Syndesmosebandriss am 3. März ist auch Xaver Schlager. Vorige Woche spielte er in der letzten Bundesligarunde immerhin eine halbe Stunde für RB.