Die Austria auf der Suche nach der richtigen Spur

Als Könner erwies sich unter anderem Tormann Pentz, allerdings wurde er beinahe vom Ski des stürzenden Prokop aufgespießt. Fortuna war auf seiner Seite. Durchaus geschickt stellten sich Klein und Madl an. Der eine urlaubte zuletzt in Südtirol. „Dort gab es auf 2000 Metern nur Kunstschnee. Wir haben nur in den Nachrichten erfahren, dass Österreich im Schnee versinkt.“ Madl erlebte dies live in Obertauern mit. Weil er eingeschneit war, verpasste er die medizinischen Tests in Wien und fuhr gleich ins knapp eine Stunde entfernte Flachau.

Während die Kollegen in der Kälte ins Schwitzen gerieten, begaben sich der noch nicht ganz fitte Grünwald, der rekonvaleszente Gluhakovic und der frisch verletzte Monschein in die hoteleigene Kraftkammer. Monschein fällt für einige Wochen mit einem Innenband-Einriss im Knie aus. Zugezogen hatte er sich den Anfang der Woche bei den medizinischen Tests, als er bei einem Sprint mit dem Bein seitlich wegrutschte, wobei das Knie einknickte. Sportdirektor Ralf Muhr: „Es ist natürlich sehr schade, dass er den Großteil der Vorbereitung verpassen wird – das ist bitter für ihn und die ganze Mannschaft.“ In Flachau erhielt Monschein von einem Arzt eine Knieschiene.