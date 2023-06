DFB-Team in der Krise, doch "der Trainer steht nicht zur Debatte"

Die Kritik am Auftreten des deutschen Teams sieht Flick als berechtigt. „Die Ergebnisse geben wenig Spielraum für etwas anderes.“ Man glaube aber an den eingeschlagenen Weg und habe Fortschritte gemacht. Gegen Kolumbien - die Südamerikaner liegen in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 17 deutlich vor der Ukraine (Platz 30) und Polen (23) - soll ein Sieg her.

Möglich machen soll dies in seiner Geburtsstadt Ilkay Gündogan. Beim 3:3 vor einer Woche in Bremen gegen die Ukraine hatte der Champions-League-Sieger wegen der Feierlichkeiten mit Manchester City noch gefehlt, beim 0:1 am vergangenen Freitag in Warschau gegen Polen wurde Gündogan noch geschont. Er soll nun die Geschicke im Mittelfeld lenken. „Wir sind froh, dass wir ihn haben“, sagte Völler. „Er wird sicherlich eine Top-Leistung abrufen.“