Deutschland-Rückkehr? Für Peter Stöger nicht geplant

Peter Stöger hat derzeit keine Rückkehr nach Deutschland geplant. „Das habe ich gehabt, das war spannend, das war schön, ich hatte zwei mega Vereine. Deshalb kann es sein, dass es irgendwann mal wieder so kommt. Aber ich habe das nicht auf meiner To-do-Liste“, sagte der Wiener.

Am Donnerstag tritt der Coach mit seinem neuem Club Ferencvaros Budapest in der Europa League bei Bayer Leverkusen an. „Ich werde nichts annehmen, nur um wieder in der deutschen Bundesliga zu sein.“