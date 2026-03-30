Fußball

Dank spätem Tor: Deutschland müht sich gegen Ghana zum Sieg

Ghana zeigte sich nach der 1:5-Klatsche gegen Österreich deutlich verbessert. Deutschland gelang erst kurz vor Schluss der Siegtreffer.
Patrick Resch
30.03.2026, 23:06

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Die Vorzeichen vor dem Testspiel zwischen Deutschland und Ghana hätten unterschiedlicher nicht sein können. Während es für die Afrikaner eine 1:5-Niederlage gegen Österreich gab, rang die DFB-Elf die Schweiz mit 4:3 nieder. 
Und die Mannschaft von Julian Nagelsmann machte offensiv von Beginn an dort weiter, wo sie aufgehört hatte: Woltemade vergab nach nur vier Minuten die erste Großchance. Nur eine Minute später hätte Ghanas Adjetey nach einem Foul als letzter Mann eigentlich mit Rot vom Platz gestellt werden müssen, doch Schiedsrichter Attwell beließ es bei Gelb. Den folgenden Freistoß setzte Wirtz an die Stange.

Führung für Deutschland: Erneut Adjetey im Mittelpunkt

In der 33. Minute durften die deutschen Fans erstmals jubeln. Doch der Treffer von Wirtz wurde wegen Abseits richtigerweise aberkannt. Als vieles auf ein torloses Remis zur Pause hindeutete, griff der VAR ein: Referre Attwell entschied nach Ansicht der Bilder auf Handelfmeter. Wie schon im Test gegen Österreich verursachte erneut Adjetey den Strafstoß. Kai Havertz verwandelte sicher (45.+3).

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Auch nach der Pause blieb Deutschland zunächst tonangebend. Ein Woltemade-Kopfball  landete an der Latte (53.). In der Folge verlor das deutsche Offensivspiel an Durchschlagskraft. Ghana kam besser in die Partie und traf durch Ayew die Stange (64.).

Undav erlöst DFB-Elf nach Ausgleich

Wenig später fiel der Ausgleich: Fatawu vollendete einen Konter zum 1:1 (70.). Deutschland bemühte sich um eine Antwort. Youngster Karl vergab (85.). Zwei Minuten später machte es Undav besser und traf nach Vorarbeit von Sané zur erneuten Führung (87.).
Von Ghana kam offensiv nichts mehr.

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