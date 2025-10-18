Doppelpack: Baumgartner schießt Leipzig zum Sieg

RB Leipzig hat sich vor dem Topspiel der deutschen Bundesliga dank ÖFB-Ass Christoph Baumgartner auf den zweiten Platz gesetzt. Bevor am Abend (Anpfiff 18.30 Uhr/live Sky) Bayern München Borussia Dortmund die Klingen kreuzten, feierte RB dank eines Doppelpacks von Baumgartner einen 2:1-Heimsieg gegen den HSV. Marco Grüll durfte beim 2:2 von Werder Bremen beim FC Heidenheim über seinen ersten Saisontreffer jubeln. Aus der Spitzengruppe gelang auch dem VfB Stuttgart ein voller Erfolg, die Schwaben gewannen beim VfL Wolfsburg klar mit 3:0 und sind nun zumindest vorerst Dritter. Auch der Liga-Fünfte Bayer Leverkusen fuhr mit einem wilden 4:3 beim FSV Mainz einen Auswärtssieg ein. Der 1. FC Köln und der FC Augsburg trennten sich 1:1.

Baumgartner brachte Leipzig vor heimischem Publikum in der 45. Minute mit einem Kopfball-Treffer (45.) nach Nusa-Flanke in Führung. Es war der erste Treffer der Sachsen per Kopf in dieser Saison. Zu Beginn der zweiten Hälfte ging es Schlag auf Schlag: In der 48. Minute glückte den Hanseaten dank eines von Nicolas Seiwald abgefälschten Schusses der Ausgleich. Torschütze war Albert Lokonga. Keine zwei Minuten später markierte Baumgartner mit dem Außenrist die erneute Führung. Damit schraubte der ÖFB-Internationale seine Saison-Ausbeute auf vier Treffer. In der 78. Minute wurde er für seinen wieder fitten Landsmann Xaver Schlager ausgetauscht.