Deutschland: Baumgartner-Tor reicht nicht zum Sieg

Christoph Baumgartner hat am Samstag in einem prestigeträchtigen Duell sein zweites Saisontor für RB Leipzig erzielt. Der ÖFB-Internationale brachte die Sachsen bei Borussia Dortmund in Führung, am Ende stand es 1:1, womit beide Teams nach zuletzt vier Siegen in Folge in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder Punkte abgaben. Leverkusen schlug Union Berlin 2:0, Werder Bremen setzte sich gegen St. Pauli mit 1:0 durch und Augsburg bezwang Wolfsburg 3:1.

Baumgartner traf in der siebenten Minute nach langem Pass von Nicolas Seiwald und Kopfballvorlage von Assan Ouedraogo per Direktschuss aus kurzer Distanz und beendete damit Dortmunds Liga-Torsperre nach 367 Minuten. Beim Ausgleich des BVB hatte der Niederösterreicher Pech - er fälschte einen Schuss von Yan Couto unhaltbar ab (23.). Dennoch blieb Baumgartner die treibende Kraft seiner Mannschaft und wäre in der 77. Minute beinahe für das 2:1 von RB verantwortlich gewesen, bei seinem Schlenzer aufs lange Eck fehlten wenige Zentimeter. Baumgartner und Seiwald waren ebenso wie Marcel Sabitzer auf der Gegenseite über die komplette Distanz im Einsatz.